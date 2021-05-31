Общество

С Днем военно-транспортной авиации поздравила псковичей Елена Полонская

С Днем военно-транспортной авиации, отмечаемым сегодня, 1 июня, поздравила горожан глава Пскова Елена Полонская.

«Уважаемые военнослужащие, ветераны Военно-воздушных сил, летчики, штурманы, специалисты инженерно-технических служб! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю чистого неба, успешной работы, счастья, благополучия», - говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте ОМСУ города.

Елена Полонская напомнила, что на территории Пскова, в Крестах, располагается прославленный 334-й Берлинский Краснознаменный военно-транспортный авиационный полк, который был сформирован 1 июня 1944 года на базе 101-го авиационного полка дальнего действия. Летчики полка участвовали в операциях и боевых действиях во Вьетнаме, Саудовской Аравии, Чили, Афганистане, Югославии и Чечне.

«На сегодняшний день 334-й полк - один из передовых в военно-воздушных силах России, он имеет высокую боевую готовность и высококвалифицированный летный состав, на его вооружении стоят современные самолеты ИЛ-76. Спасибо вам за мужество, профессионализм и самоотверженность. С праздником!» - поздравила Елена Полонская.