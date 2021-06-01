Общество

Эксперты рассказали, на какую профессию в Псковской области спрос вырос в 2,5 раза

С начала года в России для пожарных открыли в два раза больше предложений о работе, чем за аналогичный период 2020 года. К такому выводу пришли специалисты hh.ru по итогу анализа ситуации с вакансиями для пожарных. При этом в Псковской области количество вакансий для пожарных за год выросло в 2,5 раза.

На сегодняшний день в стране открыто больше тысячи вакансий для специалистов по пожаротушению и пожарной безопасности, в том числе, для лесных пожарных. Чаще всего это предложения от работодателей из Москвы, Красноярского края, Санкт-Петербурга, Московской области и Краснодарского края.

«В обязанности лесных пожарных, согласно сведениям из вакансий, входит выполнение работ по тушению лесных (природных) пожаров, работы по охране лесов от пожаров и обеспечению пожарной безопасности, а также оказание помощи пострадавшим и защита населенных пунктов и объектов инфраструктуры от угрозы пожаров. В свою очередь, ключевые обязанности "городского" пожарного - боевое дежурство в пожарной части, тушение пожаров и проведение спасательных работ», -рассказала руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.

Средняя предлагаемая заработная плата в вакансиях для пожарных в целом по стране составляет 34 000 рублей. Предложения в вакансиях для псковских пожарных – порядка 35 500 рублей. В то время как средние ожидания соискателей-пожарных по РФ – 40 000–50 000 рублей, псковские пожарные в среднем ждут 30 000 рублей.

Треть резюме пожарных принадлежит соискателям 26–35 лет, еще две трети – тем, кто старше этого возраста. При этом конкуренция за место невысока на одну вакансию в среднем претендуют лишь три соискателя.