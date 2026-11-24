Иностранные работники, приезжающие в Россию с целью заработка, показывают значительно более высокую выработку по сравнению с местными кадрами, однако стоимость их труда уже перестала быть «дешевой», сообщил руководитель проекта ООО СЗ «Монолит», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак.

Депутат разделил иностранных работников на две категории, подчеркнув, что речь идет исключительно о законопослушных и мотивированных людях. По его наблюдениям, отсутствие бытовых и финансовых обременений мотивирует таких сотрудников работать на пределе возможностей.

«Я имею в виду тех мигрантов, добропорядочных, добросовестных, которые сюда приезжают зарабатывать деньги и уважают наши традиции и наши законы. К сожалению, не все мигранты такие. Что касается добросовестных мигрантов, я могу сказать по своему опыту, что их производительность труда превышает производительность труда наших граждан примерно в два раза. Люди сюда приезжают работать и зарабатывать. У них нет здесь обременения в виде семьи, ипотек, детей, детских садиков и так далее. Они приезжают, работают с утра и до ночи и без выходных», — отметил Олег Брячак.

При этом депутат развеял современный миф о том, что иностранная рабочая сила остается бюджетной альтернативой для российского бизнеса. Расценки на труд выходцев из стран ближнего зарубежья значительно изменились.

«Стоимость работы, даже представителей Средней Азии, серьезно выросла и примерно сравнялась с русскими людьми по стоимости оплаты их работы», — прокомментировал Олег Брячак.

По его мнению, текущая миграционная политика государства находится в оптимальном балансе: законодательству не нужны радикальные изменения ни в сторону ужесточения, ни в сторону либерализации.