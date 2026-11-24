Пятый завершающий этап масштабного проекта, цель которого помочь людям лучше разбираться в профилактике инфекционных заболеваний стартует в Псковской области, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Изображение: управление Роспотребнадзора по Псковской области / Мах

Как сообщили в ведомстве, за предыдущие четыре этапа было проведено более 59,6 тысяч лекториев, которые собрали порядка 5,4 миллиона участников по всей стране.

С 23 ноября по 4 декабря лекции пройдут во всех регионах, в том числе и в Псковской области. Площадками станут колледжи, техникумы и вузы. Формат гибридный: можно прийти очно или подключиться онлайн.

Тема лекториев для студентов - вакцинация и профилактика ВИЧ. Встречи проведут эксперты Роспотребнадзора вместе с региональными партнёрами, в том числе с представителями добровольческих организаций.

Особенность формата - это живое общение: участники смогут не только услышать актуальную информацию, но и задать все интересующие вопросы напрямую специалистам.

Узнать где и когда пройдут лекции можно в управлении Роспотребнадзора по Псковской области по телефону: 8 (8112) 72‑20‑22, 29‑06‑61.