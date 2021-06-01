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Общество

В Пскове прокуратура помогла обеспечить реабилитацию ребенка-инвалида

03.06.2021 10:14|ПсковКомментариев: 0

Прокуратура города Пскова в ходе проверки по жалобе великолучанина выявила нарушения социальных прав ребенка-инвалида на получение технических средств реабилитации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. 

Установлено, что длительное время ребенок не обеспечивался необходимыми для него средствами реабилитации. В связи с этим прокуратура внесла представление руководителю регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Вскоре ФСС устранил нарушения и предоставил инвалиду положенные по закону средства для восстановления.

Теги: #прокуратура #дети #инвалиды #реабилитация
Источник: Псковская Лента Новостей
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