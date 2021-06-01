Общество

В Пскове прокуратура помогла обеспечить реабилитацию ребенка-инвалида

Прокуратура города Пскова в ходе проверки по жалобе великолучанина выявила нарушения социальных прав ребенка-инвалида на получение технических средств реабилитации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что длительное время ребенок не обеспечивался необходимыми для него средствами реабилитации. В связи с этим прокуратура внесла представление руководителю регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Вскоре ФСС устранил нарушения и предоставил инвалиду положенные по закону средства для восстановления.