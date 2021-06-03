Общество

Фестиваль в помощь бездомным животным прошел в Порхове

Фестиваль «Добрые сердца» прошел в Порхове при поддержке партии «Единая Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Идейным вдохновителем благотворительного мероприятия с участием трех городских школ, призванного воспитать у детей ответственное отношение к животным, стал депутат областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Чистая страна» Геннадий Григорьев.

Два года назад парламентарий предложил учащимся порховской школы № 1 изготовить будки для собак и подарить их местному приюту для бездомных животных. Инициатива была реализована. В этом году к акции присоединились еще две школы – ребята сделали 18 будок, и небольшой социальный проект перерос в общегородской фестиваль.

«Для нас эта помощь, как глоток воды в пустыне, - призналась учредитель приюта «Добрый» Елена Ефимова. – Будок не хватает, они постоянно ломаются в процессе эксплуатации. Эта акция, которую организовал Геннадий Григорьев и школьники подхватили, нас просто выручает. Мы очень благодарны, а наши питомцы - еще больше».

Строительные материалы подарили благотворители. К дизайну будок школьники отнеслись творчески: некоторые домики украсили вырезанными из дерева косточками, на других поместили таблички с кличками собак.

«Чтобы научиться столярничать, без разницы, что мастерить – табуретку или будку, но будку для бездомной собаки делать гораздо приятнее, потому что это доброе дело», - поделился впечатлениями шестиклассник Иван Васильев.

Именная будка от областной ассоциации лесопромышленников появилась и у пса Кокоса, который совсем недавно обрел любящих хозяев. Призыв забрать бездомное животное разместили в социальных сетях, и буквально через час на него откликнулась семья Тимофеевых из Порхова.

«Пес добрый и очень общительный, я вообще не понимаю, как от такой собаки можно было избавиться, - рассказал о Кокосе, уже ставшем домашним любимцем, Евгений Тимофеев. – Нам его отдали сначала для знакомства, чтобы понять, подходим ли мы друг другу - психологический тест на совместимость успешно пройден».

Свой дом появился и у таксы Эли из приюта «Добрый» - судьбоносная встреча с новыми хозяевами произошла на городском стадионе прямо во время фестиваля.

«Будки - это хорошо и важно, но по большому счету дело совсем не в них. Главная цель проекта – привить детям, да и взрослым тоже, любовь к животным и ответственность за тех, кого мы приручаем, - подчеркнул секретарь местного отделения «Единой России» Геннадий Григорьев. – Я уверен, что те, кто присутствует на нашем фестивале, никогда не выкинут собаку на улицу. К сожалению, сегодня в приютах находится ещё много бездомных животных, такого быть не должно».

В рамках фестиваля на городском стадионе прошел концерт – дети читали стихи, пели и танцевали. Также состоялась церемония награждения победителей фотоконкурса «У меня появился друг». Организаторы и участники фестиваля были отмечены благодарностями: благодарственные письма от секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского по его поручению вручил вице-спикер Собрания депутатов Виктор Остренко, награды от Порховского района – руководитель муниципалитета Юрий Семенов. Глава района, который сам пять лет назад взял собаку из порховского приюта, выразил надежду, что фестиваль «Добрые сердца» станет ежегодным городским мероприятием.