Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
чем занять ребенка летом
Лицей Ростелекома
Ужин на свежем воздухе
Работа есть: ООО «ПсковАгроИнвест»
Личный кабинет «Псковэнергосбыта»
Тариф для бизнеса «1% на все»
БОПЭТ цифры и факты
Важный аспект развития региона
Для чего это нужно и где установить?
Модно и практично
конкурс - застройка Четырех углов
Телефон прямого эфира 56-73-72
юность в сапогах
 
 
 
ещё Общество 03.06.2021 17:230 Клещ отсюда! 04.06.2021 16:250 Фестиваль в помощь бездомным животным прошел в Порхове 04.06.2021 16:160 Молодежный совет Псковского облсовпрофа посадил лес 04.06.2021 15:210 Билет на поезд из Великих Лук в Санкт-Петербург можно купить за полцены 04.06.2021 14:480 В Пскове после продолжительной болезни скончался строитель Сергей Баринов 04.06.2021 14:410 Судебные приставы призывают псковичей звонить на «телефон доверия»
 
 
 
Самое популярное 02.06.2021 16:3832 Ольгинский мост в Пскове будет демонтирован и построен заново 01.06.2021 09:331 Псковский гидрометцентр обещает веселое начало лета 01.06.2021 08:201 Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Куньинском районе 02.06.2021 14:175 Названо имя человека, зарывшего в Пскове богатейший клад в истории 03.06.2021 13:067 Минфин предупредил об угрозе обесценивания рублей и зарплат
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Фестиваль в помощь бездомным животным прошел в Порхове

04.06.2021 16:25|ПсковКомментариев: 0

Фестиваль «Добрые сердца» прошел в Порхове при поддержке партии «Единая Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Идейным вдохновителем благотворительного мероприятия с участием трех городских школ, призванного воспитать у детей ответственное отношение к животным, стал депутат областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Чистая страна» Геннадий Григорьев.

Два года назад парламентарий предложил учащимся порховской школы № 1 изготовить будки для собак и подарить их местному приюту для бездомных животных. Инициатива была реализована. В этом году к акции присоединились еще две школы – ребята сделали 18 будок, и небольшой социальный проект перерос в общегородской фестиваль.

«Для нас эта помощь, как глоток воды в пустыне, - призналась учредитель приюта «Добрый» Елена Ефимова. – Будок не хватает, они постоянно ломаются в процессе эксплуатации. Эта акция, которую организовал Геннадий Григорьев и школьники подхватили, нас просто выручает. Мы очень благодарны, а наши питомцы - еще больше».

Строительные материалы подарили благотворители. К дизайну будок школьники отнеслись творчески: некоторые домики украсили вырезанными из дерева косточками, на других поместили таблички с кличками собак.

«Чтобы научиться столярничать, без разницы, что мастерить – табуретку или будку, но будку для бездомной собаки делать гораздо приятнее, потому что это доброе дело», - поделился впечатлениями шестиклассник Иван Васильев.

Именная будка от областной ассоциации лесопромышленников появилась и у пса Кокоса, который совсем недавно обрел любящих хозяев. Призыв забрать бездомное животное разместили в социальных сетях, и буквально через час на него откликнулась семья Тимофеевых из Порхова.

«Пес добрый и очень общительный, я вообще не понимаю, как от такой собаки можно было избавиться, - рассказал о Кокосе, уже ставшем домашним любимцем, Евгений Тимофеев. – Нам его отдали сначала для знакомства, чтобы понять, подходим ли мы друг другу - психологический тест на совместимость успешно пройден».

Свой дом появился и у таксы Эли из приюта «Добрый» - судьбоносная встреча с новыми хозяевами произошла на городском стадионе прямо во время фестиваля.

«Будки - это хорошо и важно, но по большому счету дело совсем не в них. Главная цель проекта – привить детям, да и взрослым тоже, любовь к животным и ответственность за тех, кого мы приручаем, - подчеркнул секретарь местного отделения «Единой России» Геннадий Григорьев. – Я уверен, что те, кто присутствует на нашем фестивале, никогда не выкинут собаку на улицу. К сожалению, сегодня в приютах находится ещё много бездомных животных, такого быть не должно».

В рамках фестиваля на городском стадионе прошел концерт – дети читали стихи, пели и танцевали. Также состоялась церемония награждения победителей фотоконкурса «У меня появился друг». Организаторы и участники фестиваля были отмечены благодарностями: благодарственные письма от секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского по его поручению вручил вице-спикер Собрания депутатов Виктор Остренко, награды от Порховского района – руководитель муниципалитета Юрий Семенов. Глава района, который сам пять лет назад взял собаку из порховского приюта, выразил надежду, что фестиваль «Добрые сердца» станет ежегодным городским мероприятием.

Теги: #псковское областное собрание #благотворительность #Порховский район #бездомные животные
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете идею открытия в Пскове речного адмиралтейства?
В опросе приняло участие 277 человек
04.06.2021, 16:430 Великолучанин лишится свободы на полтора года из-за находки в гараже 04.06.2021, 16:250 Фестиваль в помощь бездомным животным прошел в Порхове 04.06.2021, 16:220 Печерянин незаконно обналичил подарочные сертификаты на 50 тысяч рублей 04.06.2021, 16:160 Молодежный совет Псковского облсовпрофа посадил лес
04.06.2021, 16:140 За кражу «мужского набора» порховича отправили в колонию на 13 месяцев 04.06.2021, 16:120 Себежские пограничники задержали контрабандистов с табаком. ВИДЕО 04.06.2021, 16:080 Псковичам предлагают посмотреть документальный фильм «Пушкинский праздник поэзии. Оглядываясь назад» 04.06.2021, 15:470 Гончарную мастерскую откроют в здании псковской усадьбы Беклешова
04.06.2021, 15:440 Режиссер спектакля «Пир»: Псковичи почувствуют упоение поэзией, как вином 04.06.2021, 15:370 Евросоюз с 5 июня закрывает небо для белорусских авиакомпаний 04.06.2021, 15:310 Латвийские выставки открыли в отреставрированной усадьбе Беклешова 04.06.2021, 15:280 Режиссер Александринки о псковских актерах: Они в творчестве Пушкина как рыба в воде
04.06.2021, 15:240 Информационно-туристический центр торжественно открыли в усадьбе Беклешова 04.06.2021, 15:210 Билет на поезд из Великих Лук в Санкт-Петербург можно купить за полцены 04.06.2021, 14:550 Экс-руководитель псковского отделения партии «‎Родина»‎ останется под стражей 04.06.2021, 14:480 В Пскове после продолжительной болезни скончался строитель Сергей Баринов
04.06.2021, 14:450 «Подстрочник»: О классическом театре, «Пире» и фигуре Пушкина. ВИДЕО 04.06.2021, 14:440 Завершился первый этап реставрации памятника на могиле Пушкина 04.06.2021, 14:410 Судебные приставы призывают псковичей звонить на «телефон доверия» 04.06.2021, 14:350 Квартирники могут стать частью репертуара Псковского драмтеатра
04.06.2021, 14:310 Псковский губернатор принял участие в обсуждении особенностей реализации инфраструктурных проектов на сессии ПМЭФ 04.06.2021, 14:280 Хор лицея искусств «Санкт-Петербург» выступит на полянке в Печорах 04.06.2021, 14:240 Псковская таможня подготовилась к Чемпионату Европы 04.06.2021, 14:210 Великолучане представят регион на фестивале театров малых городов России
04.06.2021, 14:200 Внезапная тишина должна насторожить родителей при купании детей – МЧС 04.06.2021, 14:050 Артист Александринки: Для Пскова фигура Пушкина роднее и ближе, чем для других мест 04.06.2021, 13:592 Президент подписал закон о запрете избираться причастным к экстремистским организациям 04.06.2021, 13:441 Псковичам предлагают отдохнуть в санатории по акции
04.06.2021, 13:330 Операцию по уничтожению наркосодержащих растений проводят в Псковской области 04.06.2021, 13:310 Участников конкурса «Чистый Псков» отметили благодарственными письмами 04.06.2021, 13:270 Худрук Псковского драмтеатра: Жилищный вопрос перед артистами не стоит, а «подпрыгивает» 04.06.2021, 13:230 Карантин по бешенству введен в Великолукском районе
04.06.2021, 13:120 «Сережа очень тупой» и «Блаженная Ксения»: в псковском театре рассказали о премьерах в новом сезоне 04.06.2021, 13:034 Президент отметил серьезное обновление списка кандидатов в Госдуму от «Единой России» 04.06.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Алексеем Демидчиком и Игорем Волковым 04.06.2021, 12:580 Новые цены начнут действовать в Псковском драмтеатре с августа
04.06.2021, 12:530 До 27 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 5 июня 04.06.2021, 12:520 Показ спектакля-кабаре в Псковском драмтеатре согласуют с Роспотребнадзором 04.06.2021, 12:480 Дедовичская пенсионерка лишилась банковской карты и 50 тысяч рублей 04.06.2021, 12:450 Жителям Пскова предлагают купить «люльку» в «Акваполисе»
04.06.2021, 12:280 Четыре премьеры увидели зрители Псковского драмтеатра в уходящем 115-м сезоне 04.06.2021, 12:210 Похитителей металлолома задержали в Пушкиногорском районе 04.06.2021, 12:170 Около 10 премьер планирует выпустить Псковский драмтеатр в новом сезоне 04.06.2021, 12:140 Жителя Бежаниц оштрафовали за отказ пройти проверку на опьянение
04.06.2021, 11:520 Около 150 человек за неделю обратились в псковские медучреждения из-за укусов клещей 04.06.2021, 11:481 Финансирование на реконструкцию сельских ДК увеличили на 4 миллиарда рублей 04.06.2021, 11:401 Еще четыре человека умерли от коронавируса в Псковской области 04.06.2021, 11:320 Выставку «Камчатка — страна печальная…» откроют в «Михайловском» в день рождения поэта
04.06.2021, 11:250 Парламенты Северо-Запада поддержали предложения псковичей об изменении методики расчета дотаций регионам 04.06.2021, 11:180 «Подстрочник»: Корифеи Александринки о «Пире» в Псковском драмтеатре 04.06.2021, 11:150 Региональные этапы соревнований «Кожаный мяч» пройдут в Великих Луках и Пскове 04.06.2021, 11:100 Псковский театр предлагает зрителям скидки на билеты
04.06.2021, 11:050 «Хайпожоры»: Псковские политики идут в TikTok 04.06.2021, 11:000 В России могут ввести постоянный выходной 31 декабря 04.06.2021, 10:440 Суд лишил водительских прав себежанина с умственной отсталостью 04.06.2021, 10:370 Спикеры законодательных органов Северо-Запада собрались на конференции в Новгороде
04.06.2021, 10:364 «Справедливая Россия» предложила поднять МРОТ до 31 тысячи рублей 04.06.2021, 10:200 Личный кабинет для юридических лиц появился у «Псковэнергосбыта» 04.06.2021, 10:132 Площадки для выгула собак будут создавать в Великих Луках 04.06.2021, 10:100 В ПФР рассказали псковичам о сроках доставки пенсий в июне
04.06.2021, 10:052 Правительство планирует упростить механизм завоза трудовых мигрантов в Россию 04.06.2021, 09:590 Лошадей эвакуировали во время пожара в Пскове 04.06.2021, 09:510 В Псковской области исполнен контракт по установке ограждения в рамках «дорожного нацпроекта» 04.06.2021, 09:370 Котельную «Элтерм» обновляют в Пскове
04.06.2021, 09:270 В турсфере рассказали о перспективах открытия стран ЕС для россиян 04.06.2021, 09:200 Ремонт набережной планируют в Великих Луках 04.06.2021, 09:140 «Каждый год одно и то же»: каждый пятый мужчина прогуливает корпоративы 04.06.2021, 09:030 «Спецдор 60» обновит 419 метров улицы 1-я Поселочная в Пскове
04.06.2021, 09:000 МегаФон, «ВымпелКом» и «Ростелеком» объединяют усилия для расчистки частот 5G 04.06.2021, 08:550 Эксперт объяснил, как вернуть украденные с карты деньги 04.06.2021, 08:382 В Порховском районе замечен факт кощунства на мемориале «Дулаг-100» 04.06.2021, 08:370 Псковскому спортсмену присвоили звание мастера спорта России
04.06.2021, 08:181 Жителей России предостерегли от потери детских выплат 04.06.2021, 08:000 В Псковской области принимают заявки на участие в конкурсе социальных проектов НКО 04.06.2021, 07:440 В Минтруде назвали сроки новогодних каникул в 2022 году 04.06.2021, 07:310 В России появится возможность платить налоги цифровым рублем
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.