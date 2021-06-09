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Общество

Музей Деда Мороза пополнится подарком от псковских гончаров

09.06.2021 12:56|ПсковКомментариев: 0

Российский Дед Мороз продолжил знакомство с псковским гончарным искусством во время путешествия по городу сегодня, 8 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Псков славился гончарными изделиями во времена Ганзейского союза. Считается, что посуда из псковской глины до сих пор придает особый вкус пище, которая готовится в ней. С особыми свойствами псковской посуды Дед Мороз познакомился еще вчера, во время кулинарного мастер-класса.

Гость узнал об особенностях псковской керамики - изделиях молочного обжига и древней технологии свинцовой покраски, благодаря которой псковские гончарные изделия приобретали зеленоватый оттенок. Сегодня они окрашиваются красками без свинца, но мастера стараются делать некоторые из них похожими по цвету на традиционную псковскую посуду.

Особое внимание Деда Мороза привлекли изделия из майолики. Теперь музей Деда Мороза пополнится глиняной фигуркой от псковских гончаров. Кроме того, на память о Псковской земле гость получил керамическую кружку и набор блюд для подачи угощений в псковском стиле.

В завершение встречи Дед Мороз пригласил псковских мастеров на Ганзейские дни, которые пройдут 23-25 июля в Великом Устюге. «Ярмарка будет большая, да торг великий! Приезжайте с товаром, буду рад вас видеть», - заключил Дед Мороз.

Теги: #Ганза #дед мороз
Источник: Псковская Лента Новостей
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