Общество

В Псковской области объявлен наивысший уровень пожарной опасности

С 9 июня местами и с 11 июня на большей части территории Псковской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность – 5 класс по региональной шкале. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении МЧС.

В связи с этим в ведомстве предупреждают жителей области о возможности возникновения природных пожаров и напоминают им о необходимости осторожного обращения с огнем.

«При установлении 5 класса пожарной опасности разведение костров категорически запрещено. Необходимо ограничить посещение лесных массивов и лесопарковых зон. Рекомендуется не бросать горящие спички, окурки из окон автомобилей, проезжая по лесным дорогам, по дачным поселкам, по частному жилому сектору: возгорание может произойти от малейшей искры и привести к самым трагическим последствиям!» - сказали в управлении МЧС.

В частном секторе или на даче призывают:

- не устраивать свалки горючих отходов;

- всегда быть наготове и держать в доступном месте инвентарь для тушения пожара: ведро, лопату, бочку с водой, ящик с песком;

- сухую траву собирать граблями, сжигать ее вместе с мусором можно только в железной бочке, установленной рядом с водоемом или емкостью с водой, в 50 метрах от строений;

- опасаться сильных порывов ветра. При сжигании мусора, даже в железной бочке, учитывать направление ветра, чтобы случайно искра не полетела в сторону строений.

При пожаре звонить по телефону 01, 101 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.