Общество

Солнечное затмение смогут увидеть псковичи 10 июня

Псковичам предлагают понаблюдать за солнечным затмением. Приглашение размещено в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Если завтра будет солнечная погода, то приглашаем всех примерно с 13 до 14 часов на парковку к "Империалу". Там будет, как минимум, пара телескопов, и будем пытаться наблюдать солнечное затмение! Так что, разгоняем облака и вперед, наблюдать затмение!» - говорится в сообщении.

Его авторы также опубликовали фотографии, сделанные во время грозы 8 июня.