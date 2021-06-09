Общество

Псковские астрономы организовали видеотрансляцию солнечного затмения

Псковские астрономы организовали видеотрансляцию солнечного затмения. Посмотреть видео можно в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в соцсети «ВКонтакте», об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил член клуба Владимир Колпаков.

По словам Владимира Колпакова, посмотреть затмение вживую на парковке у «Империала» пришли около 20 псковичей. «Не каждый день такое бывает, мне кажется, что все получилось. Пришли женщины с детьми, все остались довольны, погода могла бы быть получше. Вот сейчас затмение еще видно, но мы уже разошлись, потому что подошла туча», - рассказал астроном.

На площадке были установлены два телескопа. С одного из них затмение проектировалось на белое полотно, с которого его могли увидеть пришедшие жители города, рассказал собеседник ПЛН. Со второго телескопа велась видеотрансляция для социальных сетей.