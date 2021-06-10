Общество

Прокуратура проводит проверку по факту бездействия властей Пскова

По поручению прокурора Псковской области прокуратура города Пскова проводит проверку по факту бездействия администрации города Пскова, которое выразилось в возврате в бюджет региона денежных средств в размере 58 млн рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры области, речь идет о средствах, выделенных на приобретение в 2021 году жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



В результате лица указанной категории в этом году жильем обеспечены не будут. «Аналогичные проверки будут проведены в отношении органов местного самоуправления всеми горрайпрокурорами области», - добавили в областной прокуратуре.