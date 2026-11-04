Оплата госпошлин и помощь ИИ: какие новые возможности могут появиться в чат-боте МФЦ

В будущем для получения некоторых государственных услуг может быть достаточно нескольких действий в мессенджере, ходить никуда не нужно. Чат-бот МФЦ в MAX планируют дополнить новыми функциями, включая оплату госпошлин, консультации с использованием искусственного интеллекта и электронное подписание документов. О перспективах развития сервиса рассказала директор МФЦ Псковской области Ольга Степанова в программе «Цифровизация для всех и для каждого» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сейчас через чат-бот можно записаться на приём, отменить запись, проверить готовность документов и узнать график работы отделов. В будущем специалисты хотят превратить сервис в полноценный цифровой МФЦ.

Одно из направлений развития - оплата государственной пошлины. Предполагается, что пользователь сможет получить электронную квитанцию с QR-кодом и оплатить её без дополнительных посещений учреждений.

Ещё одно направление - использование искусственного интеллекта для консультаций. Такой помощник мог бы объяснять, какие документы нужны в конкретной жизненной ситуации и куда стоит обращаться.

«Мне интересно было бы развитие искусственного интеллекта в части консультаций граждан по пакету документов и по жизненным ситуациям», - отметила руководитель МФЦ.

Кроме того, рассматриваются возможности предварительного заполнения заявлений и подписания документов электронной подписью непосредственно через чат-бот.

Ольга Степанова пояснила, что новые функции разрабатываются на федеральном уровне. В отдельных регионах уже испытывают соответствующие решения.

Конкретные сроки появления дополнительных возможностей в Псковской области пока не названы. Их внедрение будет зависеть от готовности и согласования технических решений.