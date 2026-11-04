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Борис Елкин: В сплочённости – наша сила, основа для добрых дел и больших достижений

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Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин поздравил жителей региона с Днём народного единства. 

«От имени депутатов Законодательного Собрания Псковской области и от себя лично поздравляю вас с Днём народного единства!» - поздравляет председатель.

По его словам,  праздник напоминает нам о том, как важно быть вместе, хранить уважение к нашей истории и общим традициям. Единство – это не только память о прошлом, но и основа для настоящего. Это готовность слышать друг друга и объединять усилия ради конкретных дел: строить дороги и школы, развивать сельское хозяйство и промышленность, поддерживать наших ветеранов, помогать семьям с детьми и открывать новые горизонты. Именно в сплочённости – наша сила, основа для добрых дел и больших достижений.

«Пусть благодарная память о наследии предков придаёт нам сил, а общая вера в Россию помогает находить верные решения. Желаю неиссякаемой энергии для созидательного труда, уверенности в завтрашнем дне, мира и согласия. Пусть в каждой семье царят любовь и благополучие, а наша великая страна, сильная своим единством, уверенно идёт по пути процветания!» - пожелал Борис Елкин.
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