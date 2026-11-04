Борис Елкин: В сплочённости – наша сила, основа для добрых дел и больших достижений

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин поздравил жителей региона с Днём народного единства.

«От имени депутатов Законодательного Собрания Псковской области и от себя лично поздравляю вас с Днём народного единства!» - поздравляет председатель.

По его словам, праздник напоминает нам о том, как важно быть вместе, хранить уважение к нашей истории и общим традициям. Единство – это не только память о прошлом, но и основа для настоящего. Это готовность слышать друг друга и объединять усилия ради конкретных дел: строить дороги и школы, развивать сельское хозяйство и промышленность, поддерживать наших ветеранов, помогать семьям с детьми и открывать новые горизонты. Именно в сплочённости – наша сила, основа для добрых дел и больших достижений.