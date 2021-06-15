Инициатива «Единой России» о дистанционном поиске работы прошла второе чтение

Инициатива «Единой России» о дистанционном формате поиска работы прошла второе чтение в Госдуме. Об этом сообщил в соцсетях депутат нижней палаты, секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский, комментируя начало финальной пленарной недели Государственной Думы VII созыва.
«Второе чтение прошел законопроект о единой для всей страны цифровой платформе в сфере занятости. И это еще одна инициатива "Единой России". Теперь дистанционный формат поиска работы, а также получение услуг в сфере занятости, будет использоваться наравне с очным. Таким образом, у граждан значительно увеличатся возможности трудоустройства за счет расширения банка вакансий», - подчеркнул депутат.
По его словам, сейчас центры занятости предлагают людям те рабочие места, которые имеются на территории одного региона. Теперь же человек может увидеть весь спектр возможностей трудоустройства, добавил он.
Из сегодняшних важных решений Александр Козловский также отметил принятый закон о зачислении братьев и сестер в одну и ту же школу вне зависимости от прописки. Изменения инициировали депутаты от «Единой России». «Соответственно, отменяется правило, согласно которому братья и сестры получали приоритетное право на зачисление в образовательное учреждение (детский сад или школу) только в том случае, если они проживают на одной жилплощади. Это создавало для родителей дополнительные бюрократические барьеры, которые теперь сняты», - отметил депутат.