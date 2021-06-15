Общество

Инициатива «Единой России» о дистанционном поиске работы прошла второе чтение

Инициатива «Единой России» о дистанционном формате поиска работы прошла второе чтение в Госдуме. Об этом сообщил в соцсетях депутат нижней палаты, секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский, комментируя начало финальной пленарной недели Государственной Думы VII созыва.

«Второе чтение прошел законопроект о един­ой для всей страны цифровой платформе в сфере занятости. И это еще одна инициатива "Единой России". Теперь дистанционный формат поиска работ­ы, а также получение услуг в сфере занят­ости, будет использоваться наравне с очн­ым. Таким образом, у граждан значительно увеличатся возможно­сти трудоустройства за счет расширения банка вакансий», - подчеркнул депутат.

По его словам, сейчас центры занятости предлагают людям те рабочие места, которые имеются на территории одного региона. Теперь же человек мо­жет увидеть весь спе­ктр возможностей тру­доустройства, добавил он.

Из сегодняшних важных решений Александр Козловский также отметил принятый закон о зачислении братьев и сестер в одну и ту же школу вне зависимости от прописки. Изменения инициировали депутаты от «Единой России». «Соответственно, отменяется правило, согласно которому братья и сестры получали приоритетное право на зачисление в образовательное учреждение (детский сад или школу) только в том случае, если они проживают на одной жилплощади. Это создавало для родителей дополнительные бюрократические барьеры, которые теперь сняты», - отметил депутат.