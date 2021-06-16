Общество

Псковские школьники презентовали свой сайт с научными опытами

Псковские школьники, участники смены «Твое пространство кванториум», защитили свои проекты. Об этом сообщается в группе детского технопарка «Кванториум Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа детского технопарка «Кванториум Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

Команды, которые обучались по программам «Наноквантума», «Хайтека» и «VR/AR-квантума», демонстрировали сайт с научными опытами, систему хранения личных вещей в квантумах, организацию уличных пространств и создание арт-объектов из переработанного пластика.

Продолжающие кванторианцы защищали проекты перед заказчиком кейса. В детском технопарке рассказали, что всю смену дети продумывали обустройство двора на улице Достовалова, чтобы там было комфортно и интересно местным жителям и горожанам. Защита прошла в плакатном формате, команды демонстрировали свои макеты, отвечали на вопросы экспертной комиссии — заказчика кейса Аллы Горшковой, директора регионального экспертного центра «Доступная среда» Эдуарда Огинского, наставников и методистов «Кванториума».

«Заказчик кейса высоко оценила работы кванторианцев и сказала, что многие идеи они обязательно будут реализовывать. Все команды получили обратную связь», - добавили в «Кванториуме» и поблагодарили всех за работу.