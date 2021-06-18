Общество

Пскович создал карту распространения борщевика

Пскович Николай Петров завершил экспедицию по созданию карты распространения борщевика. Мужчина провел в пути полтора месяца, проехал 7000 километров, посетил 10 регионов и побывал в более чем 100 городах и деревнях России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Николай Петров - общественный деятель, экоактивист, член РГО, волонтер и программист на добровольном энтузиазме провел больше месяца в экспедиции. Он исследовал территории по карте распространения борщевика и корректировал ее по необходимости. Результатом выезда стала первичная настройка распознавания борщевика на спутниковых снимках страны. Наносить точные данные о местоположении зарослей борщевика на карту может каждый по ссылке.

Итогами своего путешествия, эмоциями и наблюдениями Николай Петров поделился на встрече с псковичами, которая состоялась 16 июня в креативном пространстве «Лофт».

«В целом, получилось все так, как и хотел. Конечно, изначально планировалось больше встреч с волонтерами — это единственная накладка, в остальном всё отлично! С машиной трудности предусмотрел заранее - антипробуксовочные цепи всегда с собой. За помощь и моральную поддержку благодарю Проектный офис "Команда 2018", участников сообщества "АнтиБорщевик" и волонтеров из тех городов, в которых я побывал», - рассказал Николай Петров.

Смотрите также На борьбу с борщевиком в Псковской области направят 10 миллионов рублей

На встрече жители Псковской области познакомились с историей появления в России борщевика Сосновского, узнали, как распространяется данное растение и как все-таки с ним бороться. Без дискуссий также не обошлось, добавили в пресс-службе администрации региона.

Участники встречи пришли к следующим выводам: картой распространения борщевика можно и нужно пользоваться. Если не уничтожить одиночный борщевик, через некоторое время появится целая поляна этого растения, а потом и поле. Кроме того, горожане высказали идею о создании регионального чата по борьбе с борщевиком Сосновского и разработать законы, наказывающие за бездействие по отношению к борщевику.

Организаторами экспедиции выступили сообщество «Антиборщевик», ПРОО «Команда 2018», Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области и «Региональное отделение РГО».