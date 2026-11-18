Мужчина погасил около полумиллиона рублей таможенной задолженности после ареста автомобиля судебными приставами ГМУ ФССП России в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, погасить долг мужчину побудил арест автомобиля «Москвич 3».

Задолженность возникла из-за неуплаты таможенной пошлины за ввоз автомобиля Opel Astra. По заявлению Брянской таможни суд вынес судебный приказ о взыскании с владельца машины взноса и пеней. Общая сумма составила более 480 тысяч рублей.

Исполнительный документ поступил в специализированное отделение судебных приставов по Псковской области ГМУ ФССП России. Во время личного приема судебный пристав установил, что должнику принадлежит «Москвич 3» 2023 года выпуска, на котором он приехал. Автомобиль арестовали, предварительно оценив его в 1,5 миллиона рублей, и поставили на стоянку. Домой мужчина добирался пешком.