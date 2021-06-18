Общество

Михаил Ведерников: Для Пскова один из главных инфраструктурных проектов - модернизация системы водоснабжения

Инфраструктурные кредиты, которые по предложению «Единой России» планируют выделять регионам, помогут Псковской области решить ряд первоочередных проблем. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников перед началом съезда «Единой России», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

«У нас есть еще два месяца для того, чтобы проработать конкретные предложения и представить их в правительство РФ, но уже сегодня можно говорить о том, что в рамках инфраструктурных проектов можно будет реализовать проект с «Водоканалом» – это строительство второй очереди подземного водозабора и установка станции умягчения воды. Для Пскова это очень актуальный и злободневный вопрос», - подчеркнул он.

Другим важным направлением использования средств инфраструктурных кредитов, по словам главы региона, может стать проект «Безопасный город».

«Мы все помним трагические события в Казани и, конечно, необходимо, чтобы системы видеонаблюдения в городе были и работали. Это еще дает возможность использовать искусственный интеллект для того, чтобы камеры не просто фиксировали происходящие события, а анализировали и прогнозировали возможные проблемные моменты и, соответственно, сообщали операторам», - сказал Михаил Ведерников.

Напомним, съезд «Единой России» проходит 19 июня в Москве. Из-за сложной эпидемиологической ситуации количество участников сокращено втрое по сравнению с запланированным. Съезд проводится с соблюдением всех действующих требований безопасности.