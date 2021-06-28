Общество

Благоустройство территории у памятника на Соколихе завершат в июле

Благоустройство территории у памятника Александру Невскому на горе Соколихе в Псковском районе будет завершено в июле. Об этом сообщила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава Псковского района Наталья Федорова.

По ее словам, много лет на этой территории не велось никаких масштабных работ, поэтому проект для муниципалитета очень значим. «Там произведена замена асфальтового покрытия с разметкой на парковке, увеличение зеленых зон. Будут установлены скамейки, урны, несколько крытых площадок. На второй площадке, которая ведет к самому памятнику, асфальт будет заменен на брусчатку, обустроят пешеходные дорожки. Кроме того, будет более удобная близкая зона для размещения модульных туалетов», - перечислила глава Псковского района.

Строительные работы на территории у памятника, по ее словам, практически завершены, а работы по озеленению, установке малых архитектурных форм и туалетов завершат частично к концу июня, а остальное - в июле.

Помимо этого работы по благоустройству ведутся и в населенных пунктах Псковского района. «В Неелово идет обустройство парковки, зоны отдыха. В этом году в центре деревни будет установлен еще и модульный ФАП. В Тямше запланировано обустройство тротуаров вдоль региональной трассы, в Писковичах - обустройство тротуарной зоны. Работы масштабные, освоение хорошее. Пока все работы идут в графике. Надеюсь, так и будет, и все объекты будут сданы вовремя», - заключила Наталья Федорова.