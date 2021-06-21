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Общество

Псковские росгвардейцы почтили память жертв Великой Отечественной войны

22.06.2021 13:00|ПсковКомментариев: 0

В Пскове росгвардейцы приняли участие в патриотической акции «Свеча памяти» и почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Накануне Дня памяти и скорби псковские росгвардейцы во главе с начальником регионального управления полковником полиции Игорем Ивановым возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного солдата и зажгли свечи в память о советских воинах, погибших в годы войны.

Здесь покоится прах неизвестного солдата, который, прикрывая отступавших товарищей, пал смертью храбрых в 1941 году в Псковском районе. Жители деревни похоронили его на месте гибели, а в 1974 году прах безвестного героя перенесли со всеми воинскими почестями на площадь Победы.

Участники траурной церемонии почтили память павших минутой молчания.

«Свеча памяти» - это международная акция, участники которой с 2009 года ежегодно накануне Дня памяти и скорби, Дня Победы и в другие памятные дни зажигают свечи в честь миллионов погибших в Великой Отечественной войне и всех павших в боях за Родину.

Теги: #Росгвардия #память #День памяти и скорби
Источник: Псковская Лента Новостей
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