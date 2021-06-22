Общество

День бесплатной юрпомощи пройдет в Пскове 25 июня

Псковское региональное отделение «Ассоциации юристов России» при поддержке Адвокатской и Нотариальной палат проведет День бесплатной юридической помощи социально незащищенным гражданам в пятницу, 25 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Ассоциации.

«В этот день все желающие смогут получить в очно-заочной форме юридическую помощь в виде устного правового консультирования. Специалисты ответят на любые вопросы, за исключением уголовного права и коммерческих сделок», - уточнили в Ассоциации.

Офис регионального отделения будет работать в режиме «открытых дверей» по адресу: Псков, улица Ленина, дом 7, с 9.00 до 17.00. Консультации проведут профессиональные юристы. Представители Адвокатской палаты будут оказывать помощь в режиме телефонной связи. Единый телефон +79532356767.

В районах Псковской области граждане могут получать консультации в нотариальных конторах в пределах компетенции нотариусов.

Как отметили в Ассоциации юристов, проект «Бесплатная юридическая помощь» является приоритетным направлением работы организации. Ассоциация проводит Общероссийские единые дни бесплатной юридической помощи ежеквартально. Традиционно в этот день открываются более 1500 общественных приемных, центров бесплатной юридической помощи и юридических клиник во всех регионах России и ряде зарубежных стран, где граждане могут получить бесплатную юридическую консультацию. В качестве консультантов в этот день выступают представители органов судебной, исполнительной и законодательной власти, адвокаты, нотариусы, представители юридического бизнеса, молодежного движения Ассоциации и профессорско-преподавательского состава вузов.