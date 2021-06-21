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Общество

Александр Котов призвал разобраться с юридической стороной обязательной вакцинации

22.06.2021 16:56|ПсковКомментариев: 3

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов призвал обратить внимание на обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. Об этом с заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое проходит 22 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я думаю, что следует обратить внимание на обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, - отметил он. - Некоторые регионы по этому пути сейчас пошли. И мы здесь не исключение».

Александр Котов указал на то, что приток населения в регионе увеличивается из-за отпусков. «Думаю, вряд ли мы будем себя тешить надеждами, что у нас все будет благополучно. Не будет у нас благополучно. Скорее всего, через самое короткое время получим точно такой же взрывной рост коронавируса, как в Москве и Петербурге. Так давайте сейчас, пока есть возможность, принимать какие-то превентивные меры», - сказал он.

Спикер регионального парламента предложил в самое короткое время поручить юристам разобраться, каким образом это можно ввести. «Самое главное - проинструктировать, проинформировать работодателей, как им в этой ситуации поступать, как вводить обязательную вакцинацию и как ее контролировать. Давайте эти шаги сделаем, они очевидны», - заключил Александр Котов.

Теги: #псковское областное собрание #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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