Общество

В Госдуме предложили запретить самовыгул домашних животных

Выгул животных без владельцев самовыгул необходимо законодательно запретить, считает глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, особенно актуальна данная проблема для маленьких городов и сел.

«Полный запрет самовыгула. То есть животные, которые сегодня в небольших городах, а иногда и в областных центрах, а особенно в сельской местности утром выпускаются на улицу, а вечером запускаются домой, — это серьезнейшая проблема», — сказал парламентарий.

Бурматов подчеркнул, что в случаях, когда происходили нападения стай животных на человека, животные зачастую не были безнадзорными, они просто были утром отправлены хозяевами на улицу и «дальше добывают себе пропитание так, как умеют, никуда у них инстинкты не делись».

Также, по его словам, для решения проблемы безнадзорных, выброшенных на улицу животных необходимо ввести административную ответственность для владельцев за подобные действия, провести всеобщую и бесплатную регистрацию животных, а также их льготную или даже бесплатную стерилизацию в регионах. Изменения предлагается внести в действующий федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», добавил Бурматов.

Владельцам собак будет грозить штраф в размере 500-1500 рублей за неустранение загрязнения общественных мест после выгула животного. За отсутствие поводка и намордника в помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах, на спортивных площадках и при пересечении дороги штраф составит 1-2 тыс. рублей. Посещение с собаками детской площадки, а также территорий образовательных организаций предлагают карать штрафом в размере 1-2 тыс. рублей. За нападение собаки на другое домашнее животное с причинением увечий или в случае гибели второго животного штраф составит 4-5 тыс. рублей.