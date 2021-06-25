Общество

«Подстрочник»: О правах человека и вакцинации с Дмитрием Шаховым. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 25 июня.

Гостем студии стал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

Права человека — главная ценность современного общества. Доставшиеся ему достаточно дорогой ценой. Сегодня, кажется, они проходят серьезное испытание на прочность. На Западе идет радикальная ломка сложившейся во второй половине XX века системы ценностей. В России заговорили о принудительной вакцинации. Где же здесь затерялись права человека?

Новый избирательный цикл набирает обороты. В 2021 году нас ждет большая парламентская кампания: выборы депутатов Госдумы и областного парламента. Остается менее 100 дней до дня голосования — есть ли нарекания у участников процесса в части нарушения избирательных прав? Не являются ли новые технологии — электронное, дистанционное голосование — дискриминирующим фактором?

Важны ли сегодня для граждан России права человека? Или они находятся где-то на периферии потребностей... Эти темы с омбудсменом обсудил ведущий Константин Калиниченко.