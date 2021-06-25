Прокуратура выявила нарушения при вакцинации от COVID-19 в Палкино

Прокуратура выявила нарушения при вакцинации граждан от коронавируса в Палкинском филиале Псковской межрайонной больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.
«Анкеты пациентов, обратившихся за прививкой, заполняются ненадлежащим образом, не отражаются их данные о результатах предварительного осмотра, сведения о результатах наблюдения за пациентом по истечении 30 минут после прививки отсутствуют», - отметили в ведомстве. Также выявили нарушения в части оборудования прививочного кабинета.
В целях устранения нарушений прокуратура района в адрес главного врача Псковской межрайонной больницы направила соответствующее представление. Рассмотрение акта прокурорского реагирования и реальное устранение нарушений закона прокуратура взяла на контроль.