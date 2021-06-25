Общество

Михаил Ведерников объяснил, почему пока не сделал прививку от COVID-19

В аппарате администрации Псковской области более 50% сотрудников уже либо переболели COVID-19, либо вакцинировались. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем видеообращении к жителям региона, размещенном в инстаграм-аккаунте, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я переболел ковидом в конце прошлого года — в декабре. На сегодняшний день необходимости в вакцине нет. Раз в месяц я сдаю тест на антитела. Последние результаты получил буквально вчера, титр антител у меня по-прежнему очень высокий. Как только их уровень упадет, сразу сделаю прививку», - рассказал губернатор.

Антитела держатся не у всех долго, продолжил он. «С одним из моих коллег, губернатором, заболели практически в одно и то же время — у него титр антител уже значительно снизился, две недели назад он привился», - заметил Михаил Ведерников.

«Кстати, в аппарате администрации более 50% сотрудников уже либо переболели, либо вакцинировались. Процент вакцинированных растет. Думаю, скоро перешагнем за планку 60%», - сказал он.