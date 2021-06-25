Общество

Энергетики восстановили электроснабжение 2256 населенных пунктов Псковской области

Энергетики восстановили электроснабжение 2256 населенных пунктов Псковской области. Специалисты «Россети Северо-Запад» продолжают ликвидировать последствия мощного урагана и грозы, которые обрушились на регион, сообщили в пресс-службе компании. Аварийно-восстановительные работы не прекращаются ни на минуту.

Энергетики в кратчайшие сроки восстановили основную сеть в Великих Луках. В данный момент специалисты ликвидируют локальные отключения в городе и продолжают работать на линиях в преимущественно малонаселённых деревнях Себежского, Невельского и Великолукского районов.

Регион пережил две волны стихии, поэтому электроснабжение некоторых населённых пунктов энергетики восстанавливали дважды.

В восстановительных работах задействованы все силы и средства — 132 бригады и 137 единиц техники. В Псковскую область прибыли специалисты из соседних регионов.

Социально значимые объекты полностью обеспечены электроэнергией.

Проведение аварийно-восстановительных работ затрудняют размытые ливнями дороги и завалы деревьев на подъездах к линиям электропередачи. Энергетики продолжат работу до полного восстановления электроснабжения всех потребителей.

По прогнозам, неблагоприятная погода с грозами и порывистым ветром сохранится в регионе в выходные.