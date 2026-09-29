Психолог назвала главные различия между уединением и одиночеством

Добровольное уединение может помогать человеку восстановиться, тогда как болезненное одиночество связано с нехваткой эмоциональной поддержки и ощущением изоляции. Об этом 29 сентября рассказала психолог АНО «Центр помощи в сфере ментального здоровья «Дорога возможностей» Мария Тодорова.

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«Важно не ставить знак равенства между одиночеством и чем-то негативным. Люди очень разные: кому-то регулярное уединение необходимо для восстановления, а кто-то получает от времени наедине с собой удовольствие», — отметила специалист.

По словам Тодоровой, с точки зрения теории привязанности важно не количество времени, которое человек проводит один, а его внутреннее состояние. При ресурсном уединении человек самостоятельно выбирает оставаться одному, сохраняет ощущение опоры и понимает, что при необходимости может обратиться за помощью к близким.

При болезненном одиночестве человек может испытывать недостаток эмоциональной связи и ощущать, что рядом нет людей, которые смогут его понять или поддержать. При этом количество социальных контактов не всегда показывает реальное состояние человека: даже среди большого числа знакомых можно чувствовать себя изолированным.

Осенью у многих меняется привычный образ жизни: сокращается световой день, люди чаще проводят время дома, уменьшается количество прогулок и случайных встреч. Это может усиливать ощущение замкнутости и эмоционального напряжения.

Кроме того, после летнего периода многие возвращаются к более плотному рабочему или учебному графику. Времени на отдых и общение становится меньше, а уровень нагрузки увеличивается.

Одним из основных признаков психолог назвала устойчивое ощущение, что человеку не с кем поделиться переживаниями или обратиться за помощью. Он может считать, что его никто не поймет или что его проблемы не имеют значения для окружающих. При этом внешне такая ситуация может быть незаметной: человек способен активно общаться, поддерживать рабочие и социальные контакты, но при этом не иметь близких эмоциональных связей.

Тодорова отметила, что важную роль играет ощущение безопасности в отношениях. Постоянный страх быть отвергнутым, нежелание просить о помощи и убеждение, что все проблемы нужно решать самостоятельно, могут говорить о недостатке поддерживающей связи.

«Социальные сети нельзя считать ни универсальным решением проблемы одиночества, ни ее причиной. Они могут помогать поддерживать отношения, находить людей с похожими интересами и оставаться на связи с близкими. Для людей, которым сложно часто встречаться лично, онлайн-общение может стать дополнительным способом взаимодействия. Однако качество отношений остается более важным фактором, чем количество контактов», — пояснила психолог.

Тодорова подчеркнула, что потребность в общении у людей различается. Одним для восстановления необходимо время наедине с собой, другим важно регулярно взаимодействовать с близкими, пишут «Известия».

По словам психолога, большое значение имеет опыт привязанности. Если человек уверен в надежности своих отношений и знает, что может получить поддержку при необходимости, он легче воспринимает одиночество как временное состояние и не теряет ощущение связи с другими людьми, даже находясь один.