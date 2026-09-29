Эксперт назвал способ определить вредность колбасы по этикетке

Председатель «Общественного контроля» Всеволод Вишневецкий рассказал, как потребителю читать маркировку колбасы и какая информация там хранится.

В беседе с aif.ru во вторник, 29 сентября, он пояснил, что для использования системы «Честный знак» потребителю необходимо установить одноименное приложение на смартфон. Отсканировав маркировку, пользователь сможет узнать наименование товара, данные и адрес производителя, дату изготовления и срок годности продукта. В приложении также доступны ссылки на ветеринарные сопроводительные документы и информация об источнике сырья, используемого при производстве колбасной продукции.

С 1 октября в России обязательная маркировка в системе «Честный знак» распространяется на вареные, копченые, кровяные и жареные колбасы, а также сосиски и сардельки. Маркировать мясную продукцию в потребительской упаковке также обязаны крестьянские и фермерские хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы.

В августе в России стала обязательной маркировка готовой мясной продукции в системе «Честный знак». Новые требования распространяются на производителей, импортеров, оптовых поставщиков и розничные магазины.