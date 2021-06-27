Общество

Еще 113 жителей Псковской области заразились коронавирусом

Еще 113 жителей Псковской области заразились коронавирусом. За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 39 393 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

За сутки от коронавируса избавились 19 пациентов, всего – 33 224. Скончались 458 человек.

«Ежесуточное число выздоровевших остается на низком уровне. Это говорит как о тяжести новых штаммов, так и о том, что волна заболевания продолжает набирать силу», - отметил глава региона.

Михаил Ведерников призвал всех быть предельно осторожными. «Способы защитить себя знает каждый: маски, дезинфекция, социальная дистанция, вакцинация. Желательно одновременно использовать все перечисленное», - добавил он.

Кроме того, в регионе за сутки провели 1 128 тестов на коронавирус, всего – 414 628.