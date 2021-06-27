Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский поздравил жителей Дедовичей с днем поселка.
Фото: страница Александра Козловского в социальной сети «ВКонтакте»
Депутат поблагодарил жителей поселка за то, что они уделяют много внимания образованию и жизни молодежи, развитию культуры, спорта, чтят память прошлого и благоустраивают поселок. «Сегодня это стало залогом его привлекательности, ведь преданность жителей своей малой Родине и делу – залог достижения успеха», - подчеркнул он.
«В этот праздничный день от всего сердца желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, благополучия! Пусть все ваши мечты, направленные на благо родного края, обязательно осуществятся!» - добавил Александр Козловский.