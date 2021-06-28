Общество

В Новосокольнической больнице прививали от коронавируса с нарушением законодательства

Прокуратура Новосокольнического района проверила исполнение законодательства в сфере охраны здоровья граждан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе проверки в деятельности ГБУЗ «Новосокольническая межрайонная больница» выявлены нарушения законодательства об основах охраны здоровья граждан и иммунопрофилактике инфекционных болезней, а также порядка проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения, утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Установлено, что ГБУЗ «Новосокольническая межрайонная больница» осуществляет вакцинацию взрослого населения против коронавирусной инфекции (2019-nCoV) вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК.

В соответствии с установленными требованиями вакцинация должна проводиться в прививочном кабинете, укомплектованном шкафом для хранения лекарственных препаратов, шкафом для хранения медицинского инструментария, стерильных расходных материалов, пинцетом и ножницами.

Вместе с тем указанные требования медицинским учреждением на момент проверки соблюдены не были.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес главного врача ГБУЗ «Новосокольническая межрайонная больница» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В настоящее время выявленные нарушения закона устранены.