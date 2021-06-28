Общество

Псковские предприниматели пока не получали штрафы за нарушение дизайн-кода вывесок

Псковские предприниматели пока не получали штрафы за нарушение дизайн-кода вывесок. Об этом сообщила начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова на совещании под председательством главы городской администрации Александра Братчикова 28 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«С 3 июня направили всего 11 уведомлений для составления протоколов. Всем выдаем предупреждения, чтобы хотя бы сняли вывески. Вы должны понимать, что это нормативно-правовой акт, который обязателен для исполнения всем», - обратилась она к присутствующим на совещании предпринимателям.

Наталья Симонова рассказала, что сейчас сотрудники контрольного управления просят предпринимателей, чтобы они хотя бы для начала демонтировали вывески, а потом согласовывали их, приводили в соответствие.

«Пока никто не получил штраф. Первым наказанием будет предупреждение», - добавила она.