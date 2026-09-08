В Минздраве озвучили показатели, при которых диагностируется гипертония

Гипертония диагностируется при давлении 140 на 90 и развивается на фоне метаболического сердечно-сосудистого синдрома, рассказал генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Чазова, главный внештатный кардиолог Минздрава, академик РАН Сергей Бойцов.

По словам врача, идеальными показателями давления считаются значения 120 на 80.

«Если говорить про гипертонию, то она диагностируется, когда цифры 140 на 90 миллиметров ртутного столба и выше. Цифры в диапазоне по систолическому, то есть "верхнему", артериальному давлению от 120 до 140 допустимы, но это зона контроля и внимания», — сказал Бойцов.

Он добавил, что гипертония чаще всего развивается на фоне метаболического сердечно-сосудистого синдрома, который значительно повышает риск развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа, пишет РИА Новости.