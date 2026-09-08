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Почему стрессовое недержание — это не норма, объяснили псковичам

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Многие женщины годами терпят подтекание мочи при кашле, чихании, смехе, беге или поднятии тяжестей. Они считают это «нормальным последствием родов» или «просто возрастом», ограничивают свою активность и молчат. Но урологи Псковской областной клинической больницы уверены: терпеть не нужно. Это механическая проблема, которая в подавляющем большинстве случаев решается эффективно и навсегда.

Фото: Псковская областная клиническая больница

Что такое стрессовое недержание?

Стрессовое недержание — это не болезнь мочевого пузыря, а механический сбой. Из-за анатомических особенностей (короткая уретра), ослабления мышц тазового дна после родов или снижения уровня эстрогенов в менопаузу, поддерживающий аппарат уретры перестает справляться с нагрузкой. Как только внутрибрюшное давление резко возрастает (при кашле или прыжке), сфинктер не может удержать мочу, и происходит подтекание.

Слинговая операция: ювелирное решение проблемы

Если консервативные методы (упражнения Кегеля, лекарственная терапия, физиотерапия) не дают стойкого результата, на помощь приходит современная хирургия. И здесь мировой «золотой стандарт» — это субуретральная слинговая операция (TVT или TOT).
Такая операция актуальная и для пациентов пожилого возраста.

Как это работает?

Под среднюю часть мочеиспускательного канала устанавливается специальная тонкая синтетическая лента (слинг). Она работает как надежный «гамак» или поддержка: в обычном состоянии она не мешает, но при кашле, смехе или чихании мгновенно приподнимает и фиксирует уретру, не давая ей опуститься. Механизм замыкается, и подтекания не происходит.

Важный миф, который нужно развеять:

Нельзя снижать количество потребляемой жидкости. Многие пациенты пытаются пить меньше, чтобы избежать конфузов. Это грубая ошибка: обезвоживание делает мочу концентрированной, она сильнее раздражает мочевой пузырь и многократно повышает риск инфекций. Пить нужно достаточно, просто равномерно распределяя объем в течение дня.

Записаться на прием или получить дополнительную информацию можно в контакт-центре ПОКБ: 8 (8112) 29-57-00. 

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