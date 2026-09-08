Почему стрессовое недержание — это не норма, объяснили псковичам

Многие женщины годами терпят подтекание мочи при кашле, чихании, смехе, беге или поднятии тяжестей. Они считают это «нормальным последствием родов» или «просто возрастом», ограничивают свою активность и молчат. Но урологи Псковской областной клинической больницы уверены: терпеть не нужно. Это механическая проблема, которая в подавляющем большинстве случаев решается эффективно и навсегда.

Фото: Псковская областная клиническая больница

Что такое стрессовое недержание?

Стрессовое недержание — это не болезнь мочевого пузыря, а механический сбой. Из-за анатомических особенностей (короткая уретра), ослабления мышц тазового дна после родов или снижения уровня эстрогенов в менопаузу, поддерживающий аппарат уретры перестает справляться с нагрузкой. Как только внутрибрюшное давление резко возрастает (при кашле или прыжке), сфинктер не может удержать мочу, и происходит подтекание.

Слинговая операция: ювелирное решение проблемы

Если консервативные методы (упражнения Кегеля, лекарственная терапия, физиотерапия) не дают стойкого результата, на помощь приходит современная хирургия. И здесь мировой «золотой стандарт» — это субуретральная слинговая операция (TVT или TOT).

Такая операция актуальная и для пациентов пожилого возраста.

Как это работает?

Под среднюю часть мочеиспускательного канала устанавливается специальная тонкая синтетическая лента (слинг). Она работает как надежный «гамак» или поддержка: в обычном состоянии она не мешает, но при кашле, смехе или чихании мгновенно приподнимает и фиксирует уретру, не давая ей опуститься. Механизм замыкается, и подтекания не происходит.

Важный миф, который нужно развеять:

Нельзя снижать количество потребляемой жидкости. Многие пациенты пытаются пить меньше, чтобы избежать конфузов. Это грубая ошибка: обезвоживание делает мочу концентрированной, она сильнее раздражает мочевой пузырь и многократно повышает риск инфекций. Пить нужно достаточно, просто равномерно распределяя объем в течение дня.

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