300 раз оказала помощь детям псковская скорая за неделю

Псковская станция скорой медицинской помощи за неделю с 31 августа по 7 сентября зарегистрировала 2 888 обращений, сообщили Псковской Ленте Новостей на станции.

Среди всех вызовов в службу неотложной помощи при поликлинике передали 272 вызова, для передачи выездным бригадам – 2 265.

Сотрудники СМП оказывали помощь на 39 дорожно-транспортных происшествиях и 22 пожарах. В общественных местах помощь потребовалась 329 раз.

Детям скорую помощь вызывали 300 раз.

Среди заболеваний: на ОРВИ скорую помощь просили приехать 134 раза, на острое нарушение мозгового кровообращения – 60, на острые инфаркты миокарда - 29. 1004 вызова были экстренными, 1051 - неотложными, без угрозы для жизни.

Количество безрезультатных вызовов - 623. Пять благодарностей сотрудникам передали пациенты.