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Алексей Севастьянов: Я всегда гордился Псковом, а сейчас горжусь еще больше

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Одним из наиболее значимых достижений прошедшей депутатской пятилетки можно назвать озеленение Пскова и то, каким чистым и красивым стал город, хотя проблемы еще есть, рассказал председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Псковской области, депутат по одномандатному округу №1 Алексей Севастьянов в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM). 

«Я всегда гордился Псковом, а сейчас горжусь еще больше. Все заметили, какой он стал чистый. Раньше на тротуарах трава не везде была, а теперь даже цветы растут. Значит, мы чему-то учимся, значит, мы становимся лучше. Это радует», — поделился гость студии.

Однако, со слов Алексея Севастьянова, проблем в городе еще достаточно. Одной из самых сложных он назвал изолирование микрорайона Завокзалье. По мнению депутата, существующие пешеходные переходы через железнодорожную станцию некомфортные и морально устаревшие, они не подходят ни под какие требования.

«Это очень сложный вопрос, решение которого превышает затраты в размере сотен миллионов рублей. И надо понимать, что это ответственность не только правительства области, но и Октябрьской железной дороги. Это вопрос, над которым я уже бьюсь последние лет восемь, после того, как в целях безопасности подход к железнодорожному полотну был ограничен забором с двух сторон. Это острая проблема, мне про нее пишут, но здесь задействован целый круг ведомств. Работа идет, мы ищем все программы, с помощью которых мы сможем выполнить этот дорогостоящий ремонт», — заключил Алексей Севастьянов. 
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Севастьянов Алексей Анатольевич

Севастьянов Алексей Анатольевич

Депутат Псковского областного Собрания.

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