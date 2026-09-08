Алексей Севастьянов: Я всегда гордился Псковом, а сейчас горжусь еще больше

Одним из наиболее значимых достижений прошедшей депутатской пятилетки можно назвать озеленение Пскова и то, каким чистым и красивым стал город, хотя проблемы еще есть, рассказал председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Псковской области, депутат по одномандатному округу №1 Алексей Севастьянов в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я всегда гордился Псковом, а сейчас горжусь еще больше. Все заметили, какой он стал чистый. Раньше на тротуарах трава не везде была, а теперь даже цветы растут. Значит, мы чему-то учимся, значит, мы становимся лучше. Это радует», — поделился гость студии.

Однако, со слов Алексея Севастьянова, проблем в городе еще достаточно. Одной из самых сложных он назвал изолирование микрорайона Завокзалье. По мнению депутата, существующие пешеходные переходы через железнодорожную станцию некомфортные и морально устаревшие, они не подходят ни под какие требования.