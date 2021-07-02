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Общество

Прайс на размещение агитматериалов на «Радио Шансон» на выборах в Псковской области 19 сентября

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Сведения о размере и других условиях оплаты изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в региональных программах радиоканала, оказанных зарегистрированным кандидатам, в период избирательной кампании по выборам, назначенным на 19 сентября 2021 года. Изготовление и размещение ООО «Интер-Шоу» агитационных материалов в эфире радиоканала «105.3 FM» («Радио Шансон») Наименование Стоимость Радиоканал «105.3 FM» («Радио Шансон») стоимость 1 секунды эфирного времени 20 рублей Изготовление агитационного материала От 3 000 рублей Позиционирование Коэф.1.5 НДС не облагается. Адрес: Псков, ул. Петровская, д.51 (9 этаж) тел./факс (8112) 720-120