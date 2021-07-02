Прайс на размещение агитматериалов на «Радио Шансон» на выборах в Псковской области 19 сентября

Сведения о размере и других условиях оплаты изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в региональных программах радиоканала, оказанных зарегистрированным кандидатам, в период избирательной кампании по выборам, назначенным на 19 сентября 2021 года.
Изготовление и размещение ООО «Интер-Шоу» агитационных материалов в эфире радиоканала «105.3 FM» («Радио Шансон»)
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Наименование
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Стоимость
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Радиоканал «105.3 FM» («Радио Шансон»)
стоимость 1 секунды эфирного времени
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20 рублей
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Изготовление агитационного материала
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От 3 000 рублей
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Позиционирование
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Коэф.1.5
НДС не облагается.
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