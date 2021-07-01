Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
президент наградил руководителя «Псковстройпроекта»
дело превыше всего
Профсоюзный акцент
Модно и практично
БОПЭТ цифры и факты
Плати за электричество онлайн И получай подарки
«Зенча» идем на завод
Планово и без рисков
конкурс - застройка Четырех углов
Зеленый сигнал Не значит безопасно
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 01.07.2021 07:000 Почти 130 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 01.07.2021 21:452 Жители Пскова откликнулись на годовой отчет главы города 01.07.2021 21:080 Новые издания пополнят книжный фонд двух библиотек Псковской области 01.07.2021 20:271 Волонтеры культуры в Самолве готовятся к юбилею Александра Невского 01.07.2021 18:530 Детская киностудия снимает короткометражку в Псковской области 01.07.2021 18:320 Как уберечь ребенка от падения из окна псковичам напомнили в УМВД
 
 
 
Самое популярное 28.06.2021 16:0875 Часть жителей Псковской области обязали вакцинироваться от коронавируса 25.06.2021 10:294 Тонувший в реке Великой в Пскове ребенок скончался в реанимации 25.06.2021 12:4611 Новый ресторан открылся в Пскове 27.06.2021 19:355 Мужчина умер через 10 минут после прививки от COVID-19 в Иордании 29.06.2021 11:3714 Александр Коновалов покинул пост заместителя главы администрации Пскова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Пскович рассчитался с многочисленными долгами после ареста дома и участка

01.07.2021 17:41|ПсковКомментариев: 0

Житель Пскова оплатил свои многочисленные долги только после ареста имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Мужчина попал в поле зрения судебных приставов из-за долга свыше 3 миллионов рублей. Он не спешил рассчитываться с задолженностью, что подтолкнуло судебных приставов к мерам принудительного характера. Пристав выяснил, что в собственности у неплательщика находится дом и земельный участок. Именно это имущество должника и попало под арест сотрудника органа принудительного исполнения.

Чтобы не лишиться дома и участка, нарушитель изыскал необходимую сумму и оплатил всю задолженность в размере свыше 3 миллионов рублей, включая исполнительский сбор за несвоевременную оплату долга. После этого приставы сняли арест с недвижимости псковича.

Теги: #недвижимость #УФССП России по Псковской области #долг
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
За какую партию вы будете голосовать на выборах в сентябре?
В опросе приняло участие 1573 человека
01.07.2021, 22:050 Псковичи примут участие в мастерском турнире по ММА в Тульской области 01.07.2021, 21:452 Жители Пскова откликнулись на годовой отчет главы города 01.07.2021, 21:250 Псковичи стали чаще оформлять «Сельскую ипотеку» 01.07.2021, 21:080 Новые издания пополнят книжный фонд двух библиотек Псковской области
01.07.2021, 20:510 Легковой автомобиль столкнулся с фурой на Ленинградском шоссе в Пскове 01.07.2021, 20:300 Подозрительный чемодан обнаружили у «Ростелекома» в Пскове 01.07.2021, 20:271 Волонтеры культуры в Самолве готовятся к юбилею Александра Невского 01.07.2021, 20:160 Псковича доставили в больницу после эвакуации из горящей многоэтажки
01.07.2021, 19:5710 Я намереваюсь внести предложения для изменения качества жизни всего региона — Елена Лунгу 01.07.2021, 19:321 Закладку первого камня в фундамент строящейся церкви освятили в Новосокольническом районе 01.07.2021, 18:530 Детская киностудия снимает короткометражку в Псковской области 01.07.2021, 18:320 Как уберечь ребенка от падения из окна псковичам напомнили в УМВД
01.07.2021, 18:121 Петр Крупеня поздравил ветеранов боевых действий 01.07.2021, 18:000 Особые гости приехали в пушкинское Петровское 1 июля 01.07.2021, 17:540 Более полумиллиона рублей направят на военно-историческую реконструкцию в Островском районе 01.07.2021, 17:420 В Пскове начался демонтаж старого ограждения у лицея №21
01.07.2021, 17:410 Пскович рассчитался с многочисленными долгами после ареста дома и участка 01.07.2021, 17:306 Президент прочищает трубы 01.07.2021, 17:270 Псковичей приглашают на бесплатную краеведческую экскурсию по городу 01.07.2021, 17:220 Жители Новоржевского района жалуются на отсутствие света и главы
01.07.2021, 17:162 Новая гидродинамическая машина поступит в псковский «Горводоканал». ВИДЕО 01.07.2021, 17:140 В Пскове отремонтировали улицу Бастионную 01.07.2021, 17:100 Арбитражный суд поддержал решение Псковского УФАС о внесении в «черный список» строительной компании 01.07.2021, 17:050 Автомобиль «Ауди» повис на ограждении дороги в Псковском районе. ФОТО
01.07.2021, 16:560 Еще одна деревня Дедовичского района войдет в график еженедельного вывоза мусора 01.07.2021, 16:407 Кремль заявил о необходимости введения жестких противовирусных мер 01.07.2021, 16:334 Жительнице Себежа отказали в прививке от COVID-19 по записи из-за занятости 01.07.2021, 16:290 Жителям Псковской области помогли решить проблемы с водой после жалоб в соцсетях
01.07.2021, 16:282 Три пациента заразились коронавирусом в онкодиспансере в Пскове 01.07.2021, 16:230 Клещи покусали больше 100 жителей Псковской области за неделю 01.07.2021, 16:064 В Москве закончился препарат «ЭпиВакКорона» 01.07.2021, 16:020 Детский рисунок разместят на кузове спецтехники «Мехуборки» в Пскове
01.07.2021, 15:580 В Кунье капитально отремонтируют котельную 01.07.2021, 15:4611 Елена Лунгу: «Спутник V» имеет более яркую поствакцинальную реакцию 01.07.2021, 15:450 Бесплатная краеведческая экскурсия пройдет в Пскове 01.07.2021, 15:402 Прохладную середину лета обещают в Псковском гидрометцентре
01.07.2021, 15:320 Полиция остановила пьяного водителя «Лэнд Ровера» в Пскове 01.07.2021, 15:280 Выставка псковского художника Александра Александрова открылась в туристском центре 01.07.2021, 15:192 Пожилая великолучанка украла в магазине тушь для ресниц и выкинула ее 01.07.2021, 15:092 Псковские профсоюзы помогли высадить ели в детском саду
01.07.2021, 15:021 Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за пьяное вождение 01.07.2021, 14:580 СНГБ предлагает псковичам взять эксклюзивную ипотеку на покупку квартиры 01.07.2021, 14:424 Детский игровой комплекс появится на улице Звездной в Пскове 01.07.2021, 14:350 «Сообразим на троих»: Звонок президенту и Псков на пороге перемен. ВИДЕО
01.07.2021, 14:300 До 28 градусов тепла без осадков прогнозируют в Псковской области 2 июля 01.07.2021, 14:222 Жители Опочки жалуются на хозяина шарпеев, загрызших восемь котов 01.07.2021, 14:080 Женщина пострадала при столкновении автомобилей в Великих Луках 01.07.2021, 13:512 II Международный кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове проведут на нескольких площадках
01.07.2021, 13:335 6600 доз вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область 01.07.2021, 13:280 Станция водоподготовки появится в Пскове до следующей прямой линии с Путиным, считает Андрей Тарасов 01.07.2021, 13:218 Врач ковид-бригады: Прежние симптомы коронавируса исчезли 01.07.2021, 13:180 Правительство утвердило правила реструктуризации бюджетных кредитов
01.07.2021, 13:094 Пскович рассказал о звонке от Путина 01.07.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 01.07.2021, 12:590 ПЛН вручила смарт-часы победителю конкурса «Хельга глазами детей» 01.07.2021, 12:490 Почти двукратный рост выдачи семейной ипотеки ожидается после изменения условий с 1 июля
01.07.2021, 12:401 Елена Лунгу рассказала псковичам, что делать, если член семьи заболел ковидом 01.07.2021, 12:313 Еще пять человек умерли от коронавируса в Псковской области 01.07.2021, 12:272 Специальный центр для осужденных на принудительные работы откроют в Псковской области 01.07.2021, 12:193 Почетный гражданин Пскова оценил работу Елены Полонской на «отлично»
01.07.2021, 12:101 Стелы установили на въезде в Усвяты 01.07.2021, 12:021 Тарифы на электроэнергию выросли в Псковской области с 1 июля 01.07.2021, 12:010 Бьющему окна вору из Острова дали условный срок 01.07.2021, 12:000 «Сообразим на троих»: Звонок президенту и Псков на пороге перемен
01.07.2021, 11:560 На участке капремонта трассы Р-23 в Псковской области уложили 95% верхнего слоя асфальта 01.07.2021, 11:540 Александр Козловский поможет великолукскому детскому реабилитационному центру 01.07.2021, 11:450 Полиция ведет проверку по факту утечки газа в городе Дно 01.07.2021, 11:420 Псковские таможенники не дали контрафактным кроссовкам попасть на прилавки магазинов
01.07.2021, 11:400 «Беседка»: Елена Лунгу о коронавирусе и вакцинации 01.07.2021, 11:295 В России вышел закон о запрете уравнивать роль СССР и Германии во Второй Мировой войне 01.07.2021, 11:240 Похитителя продуктов и постельного белья задержали в псковском магазине 01.07.2021, 11:220 Общественник пожелал Елене Полонской продолжить работу еще в большем объеме
01.07.2021, 11:170 Более 130 псковских выпускников претендуют на получение золотой медали 01.07.2021, 11:050 Вандалы разрисовали крепость в Великих Луках 01.07.2021, 10:590 Началась подготовка к ремонту тепловых сетей в поселке Дедовичи 01.07.2021, 10:550 «Беседка»: Андрей Тарасов о звонке Путину и «Чистой воде»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.