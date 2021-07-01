Общество

Пскович рассчитался с многочисленными долгами после ареста дома и участка

Житель Пскова оплатил свои многочисленные долги только после ареста имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Мужчина попал в поле зрения судебных приставов из-за долга свыше 3 миллионов рублей. Он не спешил рассчитываться с задолженностью, что подтолкнуло судебных приставов к мерам принудительного характера. Пристав выяснил, что в собственности у неплательщика находится дом и земельный участок. Именно это имущество должника и попало под арест сотрудника органа принудительного исполнения.

Чтобы не лишиться дома и участка, нарушитель изыскал необходимую сумму и оплатил всю задолженность в размере свыше 3 миллионов рублей, включая исполнительский сбор за несвоевременную оплату долга. После этого приставы сняли арест с недвижимости псковича.