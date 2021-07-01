Общество

Клещи покусали больше 100 жителей Псковской области за неделю

110 человек, из них 34 ребенка, обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей за неделю с 23 по 29 июня. По состоянию на 29 июня в сравнении со среднемноголетними недельными данными количество обращений по поводу присасывания клещей (1468 человек с начала сезона) снизилось на 27%, а количество детей (367 человек с начала сезона) снизилось на 29,7%. Об этом сообщается на сайте областного управления Роспотребнадзора.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество обратившихся снизилось на 18,3%, из них количество обратившихся детей снизилось на 36,8%.

В 2021 году против клещевого вирусного энцефалита в Псковской области привиты 1210 человека, в том числе 24 ребенка.

С начала сезона в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» всего исследовали 1041 клеща, которых сняли с пострадавших. Из них на клещевой вирусный энцефалит исследовали 1041 клеща, на иксодовый клещевой боррелиоз – 748, на моноцитарный эрлихиоз человека – 743, на гранулоцитарный анаплазмоз человека – 743.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0,19%,

иксодовым клещевым боррелиозом - 28,3%,

моноцитарным эрлихиозом человека- 2,6%,

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0,13%.

Напомним, в Пскове удаление клещей проводится в травматологическом пунктах, кроме того, в Пскове и Великих Луках открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.

Исследования клещей проводят в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области по адресам:

Псков, улица Гоголя, дом 21а; телефон: 8-8112-66-42-80;

Псков, улица Гоголя, дом 17, 2 этаж; телефон: 8-8112-66-42-91;

Великие Луки, улица Тимирязева, дом 9; телефон: 8-811-53-7-70-90.

Лаборатории работают ежедневно с 9.00 до 12.00.

«‎Живых клещей, снятых с человека, помещают в герметично закрывающуюся пробирку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и доставляют в лабораторию с соблюдением холодовой цепи с обязательным наличие сопроводительных документов. При невозможности сохранения живого клеща в лабораторию может быть доставлен погибший клещ или его фрагмент с соблюдением вышеобозначенных требований», - отметили специалисты.