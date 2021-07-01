Общество

Новые издания пополнят книжный фонд двух библиотек Псковской области

В рамках реализации национального проекта «Культура» книжный фонд двух библиотек Псковской области пополнился новыми изданиями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Так, в библиотеку «БиблиоЛюб» микрорайона Любятово поступило 3,8 тысяч новых книг различных жанров. Это стало возможным благодаря победе региона в конкурсном отборе среди субъектов Российской Федерации для предоставления средств на создание модельных муниципальных библиотек по федеральному проекту «Культурная среда».

С целью популяризации новых изданий и досугового чтения в период с 5 июля по 30 августа в библиотеке пройдет интерактивная акция, в рамках которой посетители учреждения смогут поделиться своим мнением о прочитанных книгах. Лучшие отзывы представят на выставке «Эту книгу я возьму с собой…».

Кроме того, в Полонской модельной библиотеке за счет средств национального проекта не только обновили книжный фонд на сумму более чем 1 млн рублей, но и закупили компьютеры с сопутствующей оргтехникой, игровые столы, интерактивные мониторы, проектор и создали фотозону.