Общество

Детская киностудия снимает короткометражку в Псковской области

Съемки короткометражного детского фильма проходят в Бежаницком и Локнянском районах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.

«Детский и подростковый возраст – идеальное время для поиска друзей на всю оставшуюся жизнь. Верные друзья, приключения, радости и печали приятельских отношений. Именно такие светлые детские фильмы про дружбу, мир, человеческие качества, и, конечно же, любовь снимает детская киностудия "Свет" из Санкт-Петербурга», - добавили в пресс-службе заповедника.

Детская киностудия «Свет» уже не один раз становилась лауреатом в российских и международных детских кинофестивалей с короткометражными фильмами и роликами, которые снимали не выезжая за пределы Ленинградской области. Теперь участники студии отправились в первую киноэкспедицию в Бежаницкий и Локнянский районы Псковской области.

Режиссера и сценариста фильма Елену Мащенко привлекли историко-культурный музей Философовых в Бежаницах и музей в закрытой школе деревни Цевло с интерьером 1970-80-х годов. Музей той же эпохи воссоздали жители деревни Гоголево Локнянского района на базе Полистовского заповедника.

Как рассказали в пресс-службе заповедника, в течение недели съемочная группа Детской киностудии «Свет» будет снимать приключенческий фильм с участием как зарекомендовавших себя в больших проектах юных актеров, так и жителей деревни Цевло. Уже этой осенью фильм «Приключения юных пинкертонов» съемочная группа представит на различных кинофестивалях, а участники съемок смогут увидеть себя на экранах.