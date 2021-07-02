Общество

Почта России почти вдвое снизит потребление бумаги и электроэнергии к 2025 году

Почта России планирует на 40% снизить потребление бумаги и на 44% - потребление электроэнергии, а также на 20% сократить выбросы углекислого газа при перевозке грузов к 2025 году. Эти показатели включены в новую стратегию развития компании до 2030 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе.

«К 2025 году Почта России снизит потребление бумаги до 6 тонн с 10 тысяч тонн в 2020 году. Это произойдет за счет увеличения доли внутреннего электронного документооборота с 15% до 95%, а также снижения потребления бумаги в почтовых отделениях при работе с клиентами. Например, можно не распечатывать заказное письмо, а получить или отправить его в электронном виде через мобильное приложение или личный кабинет zakaznoe.pochta.ru. Этот сервис, по подсчетам компании, уже позволил сэкономить 400 тонн бумаги и спасти от вырубки 6800 деревьев за последние 3 года», - рассказали в пресс-службе.

Везде, где это возможно, Почта России перейдет на светодиодное освещение, которое помогает беречь электроэнергию, и установит «умные» счетчики. В результате показатель энергоемкости на 1 млн рублей выручки снизится с 2,7 тонн условного топлива в 2020 году до 1,5 тонн условного топлива в 2025 году.

Чтобы сократить выбросы углекислого газа, Почта России обновит автопарк и переведет часть машин на использование природного газа. Это позволит к 2025 году снизить выбросы углекислого газа на 20% в расчете на 1 кг перевезенного груза. В 2020 году компания закупила 190 грузовиков КамАЗ на метане, а также начала переоборудовать уже имеющиеся бензиновые и дизельные машины на использование природного газа.

«Почта России – крупнейший почтовый и логистический оператор в стране. Мы седьмая в мире компания по количеству точек обслуживания клиентов, и нашими услугами каждый день пользуются миллионы людей во всех регионах страны. Поэтому на нас лежит огромная социальная ответственность, которая уже стала частью нашей корпоративной культуры. У Почты давно и успешно работают программы по охране окружающей среды, но сейчас мы двигаемся дальше и впервые включаем экологические KPI в состав нашей долгосрочной стратегии», – прокомментировала руководитель департамента корпоративной социальной ответственности Почты России Раиса Ирз.

Кроме того, Почта России направляет на переработку 100% пластиковых и металлических контейнеров для перевозки писем и посылок, а также 100% пластиковых пломб, которые используют для контроля сохранности почтовых отправлений. Компания ставит перед собой задачу поддерживать этот показатель и в дальнейшем. Кроме того, Почта России ведет работу по созданию биоразлагаемой упаковки. В начале июня в ходе Петербургского международного экономического форума Почта России подписала соглашение с ООО «Био Планета». Стороны договорились о сотрудничестве в сфере разработки упаковки из биоразлагаемых пластиков на основе полилактида в виде гранул (PLА-гранул).