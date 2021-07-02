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Общество

В Псковской области за июнь восстановлена занятость 1,9 тысяч человек

02.07.2021 19:17|ПсковКомментариев: 1

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 2 июля, провел очередное заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда в регионе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области.

Глава региона поблагодарил всех участников заседания за активную и профессиональную работу. «По нашему основному показателю мы движемся динамично и достаточно уверенно — в июне восстановлена занятость 1,9 тыс человек, что на 14% выше плана. В общей сложности с начала года совместными усилиями восстановлена занятость 7,7 тыс человек. Это хороший результат», — заметил Михаил Ведерников.

Вместе с тем по отдельным направлениям еще есть определенные недоработки, заметил губернатор, в частности, по легализации трудовых отношений. Глава региона поручил детально разобраться с причинами, а также разработать детальный алгоритм для муниципалитетов в рамках решения данного вопроса. «Это важный вопрос. Он касается стабильности экономики и социальной защищенности работников предприятий. Его нельзя оставлять без внимания», — акцентировал внимание собравшихся глава региона.

Еще одним приоритетным направлением Михаил Ведерников назвал помощь в трудоустройстве выпускников. Главной задачей губернатор обозначил проработку предложений и вакансий для каждого молодого специалиста. «Сделать это нужно максимально быстро. Псковская область является тем регионом, где нужно серьезно бороться за молодежь, чтобы они оставались здесь», — подытожил Михаил Ведерников и дал поручение региональному комитету по образованию усилить работу в данном направлении.

На совещании был озвучен целый ряд предложений по активизации работы в части восстановления рынка труда. Так, и.о. председателя комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Логачев предложил выйти с инициативой на федеральный уровень для снятия ограничений по субсидированию работодателей, которые трудоустраивают граждан, имеющих официально статус «безработный».

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Анна Кутузова предложила рассмотреть возможность снижения ставок по упрощенной и патентной системам налогообложения при соблюдении ряда условий предпринимателями. Также была озвучена инициатива предоставлять «налоговые каникулы» тем предпринимателям, кто впервые встает на налоговый учет, но при этом сразу же официально нанимает сотрудников.

Направить обращение в Министерство экономического развития РФ для восстановления поддержки субъектов МСП, предусматривающей возмещение затрат на модернизацию производства, при условии создания новых рабочих мест предложил руководитель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев. Он также выступил с инициативой по снижению процентных ставок по микрозаймам, выдаваемым региональным центром «Мой бизнес», при создании на предприятиях новых рабочих мест.

По итогам рассмотрения вопросов губернатор поддержал обозначенные инициативы и дал поручения профильным специалистам проработать механизмы их реализации.

В завершение с докладом о проведенной работе по восстановлению рынка труда выступили представители Себежского района. «Я прошу муниципалитеты работу активизировать, всю имеющуюся информацию передать в региональные управления федеральных структур. Это важно, чтобы планировать проверки. У нас есть действительно хорошие показатели совместной работы, но есть направления, на которые нужно обратить внимание», — заметил губернатор.

Источник: Псковская Лента Новостей
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