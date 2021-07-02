Общество

Иммунолог назвал особенности течения COVID-19 у вакцинированных

Заразиться коронавирусом после вакцинации можно, но течение болезни у таких пациентов будет иметь важные особенности. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Ключевым отличием течения COVID-19 у пациентов, прошедших вакцинацию, и у тех, кто не прививался, является тяжесть заболевания. Так, у привитых пациентов на 98-99% реже встречается тяжелое течение болезни.

«Если уж человек заболевает после вакцинации, то заболевает легко в подавляющем большинстве случаев. Хотя все равно остается небольшая вероятность того, что человек получит тяжелую форму болезни, однако эта вероятность снижена на 98-99%. Такое бывает, но бывает значительно реже, чем без вакцинации», - цитирует Николая Крючкова радио Sputnik.

Иммунолог также обратил внимание, что период, когда человек является распространителем инфекции и опасен для окружающих, у вакцинированных людей может длиться существенно меньше, чем у тех, кто не привился.

«Человек может заразиться инфекцией и выделять вирусы, но, скорее всего, этот период времени будет значительно короче, чем обычно. Обычно этот период продолжается до недели с момента появления симптомов. В данном случае этот период будет составлять 3-4 дня, и человек при этом не будет знать, что он опасен для окружающих, поскольку нет симптомов», - добавил Николай Крючков.