На границе в Псковской области запретили ввоз 60 цветочных луковиц без сертификата

На российско‑латвийской границе в Псковской области, на пограничном пункте Бурачки, государственный инспектор Северо‑Западного межрегионального управления Россельхознадзора провёл карантинный фитосанитарный контроль партии цветочных луковиц. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс‑службе ведомства.

В ручной клади физического лица, следовавшего из Германии в Россию, перевозились 60 луковиц цветочных культур — аллиума и ацидантеры. В ходе проверки выяснилось, что у владельца отсутствует фитосанитарный сертификат: документ, который подтверждает соответствие ввозимой продукции карантинным фитосанитарным требованиям Российской Федерации.

По результатам контрольных мероприятий ввоз партии луковиц на территорию страны был запрещён.