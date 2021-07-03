Общество

Аналитики назвали размер медианной предлагаемой зарплаты в Псковской области

Медианная (отражает сумму оплаты труда, которую указывают в вакансиях для всей аудитории соискателей) предлагаемая зарплата в Псковской области в вакансиях работодателей по итогам июня составляет 35 000 рублей, при этом на данный момент псковские соискатели могут найти и более высокооплачиваемые варианты. Так, за июнь в Псковской области появилось более 60 вакансий с зарплатой от 130 000 рублей. К такому выводу пришли аналитики hh.ru.

Большая доля «дорогих» вакансий сосредоточена в сфере транспорта и логистики (38% от всех высокооплачиваемых вакансий за месяц), на втором месте – сфера рабочего персонала (23%), на третьем месте — сфера продаж (19%). Также можно найти «дорогие» вакансии в ИТ-сфере, медицине, а также в строительной и банковской сферах.

- Водитель на своем грузовом автомобиле требуется псковской компании, кандидату предлагают зарплату от 100 000 рублей до вычета налогов. Кандидат должен будет доставлять заказы со склада до клиента (товары народного потребления, бытовая техника).

- Компания из сферы страхования ищет персонального менеджера центра управления портфелем и предлагает зарплату от 100 000 рублей на руки. В функции нового работника войдет ведение действующей клиентской базы в CRM; назначение и проведение встреч с клиентами в офисе; кросс-продажи инвестиционного и накопительного страхования жизни.

- Компания производственной сферы ищет руководителя отдела маркетинга с зарплатой от 130 000 рублей на руки. Среди обязанностей будут: разработка и реализация комплексной маркетинговой стратегии продвижения продуктов собственных брендов; руководство и координация работы отдела маркетинга; организация и проведение маркетинговых исследований: анализ, мониторинг и прогнозирование ситуации на рынке и рыночной позиции предприятия.

- Промышленная компания ищет территориального/регионального управляющего и предлагает зарплату до 160 000 рублей на руки. Новый работник должен будет планировать и контролировать развитие региональной сети магазинов в регионе СЗФО; контролировать все финансовые, операционные и экономические показатели; подбирать и развивать команду, формировать кадровый резерв; участвовать в открытии новых магазинов и развивать действующие.

- Кондитер 3 разряда с зарплатой от 173 189 рублей на руки нужен псковской компании. На такую должность могут претендовать соискатели с опытом работы от 2 лет, умеющие работать с тестом дрожжевым, слоеным, песочным, бисквитным, заварным, знающие технологию приготовления сиропов, кремов и умеющие оформлять кондитерские изделия.

- Открыта высокооплачиваемая вакансия на должность врача анестезиолога-реаниматолога с зарплатой от 150 000 до 170 000 рублей на руки. Среди обязанностей будут: работа с COVID-19; проведение необходимых лечебно-профилактических мероприятий, обследований и процедур; выполнение обязанностей в соответствии с должностной инструкцией.

- От 120 000 до 200 000 рублей готова платить ИТ компания PHP-программисту (Senior), который должен обладать следующими навыками: знания PHP 7+, JavaScript, HTML5, CSS3 технологий, ООП; иметь хорошее знание SQL-подобных СУБД, иметь опыт оптимизации запросов и баз данных; знать основы Debian/Ubuntu Linux на уровне пользователя; плюсом будет знание Twitter Bootstrap, Redis, принципов работы с колоночными базами данных.