Общество

На полигоне в Себеже уничтожено более 2 тонн овощей, фруктов и ягод

5 июля на полигоне твердых бытовых отходов в Себеже механическим путем уничтожено более 2 тонн овощей, фруктов и ягод. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, уничтожение выполнено согласно указу президента РФ от 29.07.2015 № 391.

Ранее при проведении оперативных мероприятий сотрудниками Погрануправления ФСБ по Псковской области и Псковской таможни было задержано автотранспортное средство, которое осуществило незаконный ввоз продукции из Республики Беларусь в обход фитосанитарных постов на территорию Российской Федерации. В рамках межведомственного взаимодействия транспортное средство было передано должностным лицам Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора для принятия мер в рамках компетенций.

В ходе осуществления контрольно-надзорных мероприятий с полной выгрузкой продукции на складе временного хранения государственными инспекторами Управления было выявлено более 181 кг яблок и 467 кг томатов, на маркировочных этикетках которых в качестве страны происхождения была указана Польша, а страны-импортёра – Республика Беларусь. Также было выявлено более 1 тонны продовольственного картофеля, происхождением из Украины, 379 кг огурцов, 168 кг черешни, 24 кг кабачков и 2 кг клубники неустановленного происхождения без фитосанитарных сертификатов и других сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, безопасность и качество продукции.

По факту выявленного нарушения в отношении физического лица возбуждено дело об административном правонарушении.