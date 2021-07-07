Общество

Опубликован список редких вакансий лета в Псковской области

За июнь в Псковской области по сравнению маем сильнее всего выросло число вакансий в сфере рабочего персонала – на 63%. На втором месте по приросту вакансий за месяц – сфера производства (60%), на третьем месте – вакансии для медперсонала (+48%). Также работодатели активно ищут и нанимают работников из сферы продаж, транспортников, начинающих специалистов, к такому выводу пришли эксперты hh.ru после анализа опубликованных в регионе вакансий.

По их словам, наряду с традиционными вариантами каждый месяц работодатели открывают вакансии, которые можно отнести к числу редких или необычных. Аналитики сервиса сделали подборку подобных интересных псковских вакансий за июнь, на которые можно откликнуться прямо сейчас.

Так, одна из компаний ищет специалиста по анкетированию населения и предлагает от 18 000 до 30 000 рублей на руки. Кандидат должен будет в ходе телефонного разговора задать вопросы собеседнику по заранее составленной анкете и отметить его ответы, проводить опросы о проблемах жизни в городах и селах.

Крупнейшая ювелирная сеть России зовет на работу оценщика техники, который должен будет проводить дистанционную оценку предмета залогов ломбарда техники; удаленную поддержку пользователей в вопросах проверки техники. Заработная плата от 25 000 до 35 000 рублей на руки.

Департамент ТВ рекламы Псковской области ищет менеджера по продажам рекламы на ТВ в Пскове и обещает зарплату в 40 000 рублей. Отметим, что в обязанности кандидата будет входить: развитие и поддержка активной клиентской базы (телефонные переговоры, встречи с клиентами).

Псковскому производству требуется упаковщик/упаковщица сыров, которому готовы платить от 42 000 до 46 000 рублей до вычета налогов, что выше средней предлагаемой зарплаты в Псковской области на 13%. От кандидатов ждут добросовестное исполнение должностных обязанностей, ответственность и чистоплотность. Нужно будет укладывать сыр в упаковку, следить за маркировкой, отбраковывать нестандартные по весу, внешнему виду и качеству упаковки с продуктом.

Российско-немецкому мебельному предприятию нужен станочник деревообрабатывающих станков, который будет обрабатывать листовые материалы (ДСП) на форматно-раскройном центре; работать на кромко-облицовочном станке; работать на прессах. Зарплата от 40 000 до 45 000 рублей до вычета налогов.

Инженер по метрологии нужен государственному региональному центру Псковской области, кандидату предлагают зарплату от 35 000 до 40 000 рублей на руки. Среди обязанностей будет: поверка механических средств измерений, поверка электрических и радиотехнических средств измерений. Требования к кандидату: высшее техническое образование со специализацией инженер-механик или инженер-электрик, радиоинженер. От кандидата нужно готовность к краткосрочным командировкам по Псковской, Ленинградской, Новгородской областям.

Кроме того, в Пскове появилась вакансия инструктора по стрельбе из лука с зарплатой от 20 000 рублей на руки. Кандидат должен будет обучать стрельбе в лучно-арбалетном тире; обеспечивать правилами безопасности при проведении занятий; подготавливать мишенное оборудование и снаряжение к занятиям; вести планы тренировок и учет результатов.

Агентство судебного взыскания приглашает на работу бизнес-тренера. Заработная плата от 30 000 рубдлей на руки.