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Общество

Фрагмент вероятного Вороньего камня подняли со дна Чудского озера

07.07.2021 09:32|ПсковКомментариев: 0

Фрагмент вероятного Вороньего камня подняли со дня Чудского озера. Об этом сообщается на сайте Российского военно-исторического общества (РВИО).

Фото здесь и далее: РВИО

Третья поисковая научно-исследовательская экспедиции работают в акватории Чудского озера по определению точного места сражения дружины Александра Невского с немецкими рыцарями в 1242 году.

Аквалангисты визуально обследуют объекты, делают фотофиксацию, а при возможности – поднимают некоторые образцы на поверхность. «На четвертый день работ со дна озера был поднят фрагмент вероятного Вороньего камня – гранитного валуна, взорванного, по данным советского ученого Эрнста Поклара, в начале ХХ века в целях безопасности прибрежного судоходства. На извлеченном со дна водоема осколке гранита отчетливо видны следы разрушений, вызванных мощным взрывом», - сообщили в РВИО.

При обследовании участка между островами высокоточными приборами были зафиксированы границы коренного берега островов, какими они были восемь веков назад. По мнению экспертов, это обширный выход девонского песчаника, омытый водами реки Желча, который сохранил свою причудливую форму, погрузившись под воду.

Группа гидрографов работает на Чудском озере каждый день с раннего утра и до глубокой ночи, чему способствуют благоприятные метеоусловия. «Ведь для данных исследований чрезвычайно важно отсутствие волнения на воде. Поэтому ученые стараются использовать каждый час подходящей погоды. С помощью интерферометра, «прощупывающего» дно озера звуковой волной, специалисты получают графическое изображение различных подводных объектов с точными координатами и участка дна в целом. К настоящему времени им удалось зафиксировать приборами и занести в компьютер данные по четырем участкам акватории – вблизи островов Станок — Вороний - Городец, у восточного берега Теплого озера и Подборовских камней», - рассказали в РИВО.

«Получив от гидрографов координаты объектов, непосредственную работу под водой начинают аквалангисты. Им необходимо определить ключевой объект – летописный Вороний камень. Ведь не мог же не сохранится такой объект, который наши предки единодушно выделяли на фоне равнинно-болотистого ландшафта, дали ему название, записали в памятные книги. Но не смыло же его водой, в самом-то деле. Именно его, а также любые другие возможные следы сражения, и пытаются обнаружить исследователи в замутненных водах Чудского озера», - рассказал заместитель Председателя Регионального отделения РВИО в Ленинградской области Владимир Казаков.

На рабочем совещании руководитель экспедиции председатель регионального отделения РВИО в Ленинградской области Олег Титберия высоко оценил первые результаты работы исследовательских групп. Он отметил грамотную подготовку экспедиции, безусловную точность поставленных задач, и важность обнаруженных находок.

Экспедиция, стартовавшая 28 июня, организована общественным фондом «Братский корпус Николая Чудотворца» при поддержке Российского военно-исторического общества.

Теги: #Ледовое побоище #чудское озеро #Вороний камень
Источник: Псковская Лента Новостей
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